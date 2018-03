OLV breidt Dikke Truiendag uit tot heuse klimaatweek 02 maart 2018

De Dikke Truiendag groeide op het Onze-Lieve-Vrouwinstituut in Sint-Genesius-Rode de voorbije jaren uit tot een echte klimaatweek. Dat klimaat een actueel thema is beseffen de leerlingen van de school maar al te goed. Door de verwarming een paar graden lager te zetten werd al snel heel veel minder CO2 minder uitgestoten.





Een hele week lang mochten de leerlingen een extra trui aan doen, of zelfs met een dekentje en een onesie de les volgen. Zo toonden de leerlingen dat ze inspanningen willen leveren om de klimaatopwarming op lange termijn aan te pakken. Als beloning werd op de laatste dag warme soep uitgedeeld.











(BKH)