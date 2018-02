Nieuwe plannen voor stationsbuurt NMBS KIEST NU TOCH VOOR BOVENGRONDSE PARKEERGARAGE BART KERCKHOVEN

09 februari 2018

02u40 1 Sint-Genesius-Rode Spoorwegmaatschappij NMBS heeft nieuwe plannen voor de stationsbuurt van Sint-Genesius-Rode. Een parkeergebouw met rechtstreeks toegang tot de perrons, een kiss- en ridezone aan de spoorwegbrug en een nieuwe functie voor het stationsgebouw worden de komende maanden verder uitgewerkt. De verdubbeling van het aantal sporen zal nog jaren op zich laten wachten.

De NMBS had enkele jaren geleden al plannen voor de herinrichting van de stationsomgeving. Door de uitbouw van het Gewestelijk Expresnet (GEN) moesten namelijk ook de stations langs de lijn 124 hertekend worden. Destijds was het de bedoeling om een grote parkeergarage onder de grond te stoppen, met plaats voor 380 wagens. Die plannen zijn nu herwerkt, vooral om ze budgettair realistisch te maken.





Beschermd monument

"In de plaats van de bestaande parking in open lucht komt er een parkeergebouw", zegt woordvoerster Ines Venneman. "Hoe groot die zal worden hangt af van een analyse die nog uitgevoerd moet worden. Een nieuwe doorgang vanaf de parking zal rechtstreeks uitkomen op de perrons via trappen."





Het huidige stationsgebouw is een beschermd monument en dat blijft bewaard, maar het zal wel een andere functie krijgen. Een deel van dat gebouw heeft al een andere bestemming: de jongeren van jeugdhuis Animoro hebben er hun lokalen op de bovenverdieping. Wat die andere functie nog zal zijn is voorlopig onduidelijk. Net buiten het station zijn ook nog werken onder de brug van de Zoniënwoudlaan gepland. "Daar zal een kiss- en ridezone aangelegd worden en er is ook plaats voor een fietsparking", aldus Venneman.





Schepen van Openbare Werken Miguel Delacroix (IC-GB) verklaarde op de gemeenteraad deze week nog dat de plannen voor de heraanleg van de stationsomgeving de komende maanden verder besproken worden. "We hebben begrepen dat de NMBS dan volgend jaar een bouwvergunning wil aanvragen zodat de werken hopelijk in 2020 of 2021 kunnen beginnen."





Betere verbinding

Een andere grote werf wordt intussen wel op de lange baan geschoven. De sporen op de lijn 124 moeten nog verdubbelen van twee naar vier sporen. Volgens schepen Delacroix zal het traject tussen Linkebeek en Sint-Genesius-Rode pas helemaal op het einde van de GEN-werken aangepakt worden en dat betekent dat die werf pas tegen 2031 uitgevoerd zal worden. Intussen rijden er wel al meer treinen dan vroeger op de lijn. Vandaag stoppen er vier treinen per uur en dat in elke richting. "Het aantal treinen zal ook na de uitbreiding van de sporen onveranderd blijven", weet woordvoerster Ines Venneman van de NMBS. "Maar er kan wel een keer meer richting Nijvel gereden worden, en de verbinding met Halle zal ook verbeteren omdat er dan vanuit het nieuwe station Ukkel-Moensberg twee verbindingen in plaats van een mogelijk zijn." De verdubbeling van de sporen is vooral voor de bewoners van de gehuchten De Hoek en het Holleken in Linkebeek goed nieuws. Daar stopt vandaag slechts een trein per uur en dat zullen er vier zijn na de verdubbeling van de sporen. Over de timing van de werken spreken ze zich bij Infrabel voorlopig niet uit. "Alles hangt af van de aflevering van vergunningen", zegt woordvoerder Frédéric Petit. "Maar eind maart zullen we wel een stand van zaken geven over het GEN en de werken die op stapel staan."