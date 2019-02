Niet alleen spoorlijn 124 maar ook stations Sint-Genesius-Rode en Linkebeek worden gemoderniseerd Spoorwegbeheerder Infrabel hoopt dat werken voor GEN in Vlaanderen in 2021 eindelijk kunnen starten Bart Kerckhoven

28 februari 2019

14u04 0 Sint-Genesius-Rode De Vlaamse reizigers zullen het meeste geduld moeten oefenen maar er wordt wel eindelijk opnieuw voortgewerkt op de spoorlijn 124. De pendelaars in Sint-Genesius-Rode en Linkebeek zullen dat over enkele jaren ook merken wanneer er nog meer treinen stoppen en hun haltes gemoderniseerd zijn. “Als de vergunningen afgeleverd worden, kunnen de werken op Vlaams grondgebied starten in 2021”, zegt woordvoerder Frédéric Petit van spoorwegbeheerder Infrabel.

Premier Charles Michel en federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) mochten donderdagochtend in Eigenbrakel symbolisch een stukje spoor plaatsen op de spoorlijn 124 in Eigenbrakel. Nu de federale overheid met extra geld over de brug kwam, kunnen de werken voor het Gewestelijk Expresnet (GEN) ook op die lijn uitgevoerd worden. “Op de spoorlijn waren de werken al op een derde van de afstand van 25 kilometer klaar”, zegt Petit. “In augustus vorig jaar startten de voorbereidingswerken, maar nu kan de bedding en het spoorplatform aangelegd worden.” Nadien wordt de volledige spoor- en seininrichting geplaatst. In Eigenbrakel wordt zelfs een nieuw station opgetrokken dat Braine-Alliance zal heten. De werken zullen er klaar zijn in 2025.

Het zal nog een paar jaar duren voor de grote werf ook in Sint-Genesius-Rode en Linkebeek wordt ingericht. “In Vlaanderen dienen we een nieuwe bouwaanvraag in voor de verdubbeling van het aantal sporen”, zegt Petit. “De inwoners kregen al meer uitleg tijdens infomarkten over de procedures die nu lopen. We verwachten wel dat het nog twee jaar zal duren voor de bouwvergunning afgeleverd zal worden.” Als Infrabel met de werken kan starten in 2021 moet alles in 2031 klaar zijn.

De pendelaars in Sint-Genesius-Rode en Linkebeek mogen ook uitkijken naar modernere stations. “Naarmate Infrabel werken uitvoert, zullen wij ook de stations op deze lijn vernieuwen”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman van spoorwegmaatschappij NMBS. “Er wordt zestig miljoen euro voorzien om de stations te moderniseren. We gaan er bijvoorbeeld voor zorgen dat mensen met een beperkte mobiliteit toch vlot de trein kunnen nemen. Daar wordt in Sint-Genesius-Rode maar ook in Linkebeek extra aandacht aan besteed, net als in andere stations.”

De reizigers moeten dus in Vlaanderen nog enkele jaren geduld oefenen, maar eens het GEN afgewerkt is zal het aanbod wel enorm uitbreiden. “In het GEN zullen zevenhonderd treinen 140 stations in en rond Brussel bedienen”, legt Temmerman uit. “Dankzij deze werken kunnen tijdens de spits op deze lijn van en naar Brussel telkens vier treinen per uur rijden en dat is toch wel een serieuze verhoging van het aanbod.”