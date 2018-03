Nicole Goossens vervoegt gemeenteraad 24 maart 2018

02u26 0

Nicole Goossens heeft de eed afgelegd als nieuw gemeenteraadslid in Sint-Genesius-Rode. Ze volgt binnen de Vlaamse Respect-fractie Jonatan Voets op. "Ik blijf actief binnen de N-VA-afdeling in Rode, maar door mijn professionele activiteiten kan ik me niet voldoende vrijmaken voor het politieke werk", aldus Voets. In 2012 nam Goossens voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar toen greep ze nipt naast een zitje. (BKH)