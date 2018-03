Negende keer dronken achter stuur: twee jaar cel 28 maart 2018

02u28 0 Sint-Genesius-Rode Een 34-jarige man uit Sint-Genesius-Rode heeft in de Brugse politierechtbank een celstraf van twee jaar gekregen. Het was dan ook al zijn negende veroordeling voor dronken rijden.

G.P. werd op 25 juni van vorig jaar tegengehouden langs de Blankenbergse Dijk in Brugge. Hij bleek al voor de vierde keer tijdens een rijverbod achter het stuur te zitten en had na een eerdere veroordeling ook niet de verplichte examens afgelegd. Bovendien had hij 2,67 promille alcohol in het bloed. "Hij was na een ruzie in de huiselijke sfeer vertrokken met de auto van zijn vader", pleitte de advocaat van G.P. "Toen mijn cliënt tot inkeer gekomen was en de wagen wilde terugbrengen, werd hij staande gehouden."





Maar de politierechter kon maar weinig begrip opbrengen voor de fratsen van de man. Naast de celstraf van twee jaar kreeg de dertiger ook een rijverbod van vier jaar en een boete van 12.000 euro. Als hij zijn rijbewijs ooit wil terugkrijgen, zal hij zijn theoretisch examen en het praktijkexamen opnieuw moeten afleggen. Ook moet hij medische en psychologische testen ondergaan. (SDVO)