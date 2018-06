N5 krijgt twee trajectcontroles OOK SLIMME CAMERA'S OP N8 IN DILBEEK GEACTIVEERD MICHIEL ELINCKX & BART KERCKHOVEN

25 juni 2018

02u35 0 Sint-Genesius-Rode De N5 krijgt tegen het najaar twee nieuwe trajectcontroles. Vier flitspalen worden hierdoor vervangen. Gisterochtend is ook de trajectcontrole op de Ninoofsesteenweg, nabij het centrum van Dilbeek, geactiveerd.

Zowel aan de grens met Ukkel als aan de grens met Waterloo worden trajectcontroles geïnstalleerd. "We zijn tevreden dat de Vlaamse overheid trajectcontroles voorziet", zegt schepen Philippe De Vleeschouwer (IC-GB). "Er staan al enkele jaren flitspalen maar die hebben niet altijd gewerkt. Chauffeurs die in de remmen gaan voor een flitspaal maken het verkeer ook niet veiliger. We zijn dus voorstander van het meten van de constante snelheid." De installatie van de trajectcontroles kost samen 240.000 euro.





"Trajectcontroles zijn een rechtvaardig systeem", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), die gisteren de 34 nieuwe trajectcontroles over heel Vlaanderen aankondigde. "Je wordt niet gepakt op basis van een momentopname. Je krijgt alleen een boete als je over langere afstand volgehouden te snel rijdt. Een trajectcontrole is zeer efficiënt om verkeersongevallen op basis van overdreven snelheid te vermijden. Aan de hand van die statistieken hebben we onder meer gekozen om in Sint-Genesius-Rode twee trajectcontroles in te voeren op de Waterloosesteenweg. Het gaat hier specifiek over ongevallen door te hoge snelheid."





De slimme camera's zullen ook nummerplaten herkennen. Zo kunnen verdachte auto's meteen getraceerd worden. Hiermee wil de Vlaamse overheid en het gemeentebestuur de criminaliteit inperken. De huidige flitspalen op de steenweg - die al enkele jaren buiten dienst zijn - worden binnenkort definitief weggehaald.





Derde controle op N8

In onze regio waren er eerder al trajectcontroles actief in Lennik, Herne, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw. De nieuwe trajectcontroles in Sint-Genesius-Rode zijn respectievelijk de negende en tiende in het Pajottenland. Daarnaast werden gisteren ook nog de slimme camera's langs de Ninoofsesteenweg in Dilbeek geactiveerd. Het is al de derde trajectcontrole op de N8. "Daar zijn wij heel blij mee", zegt Dilbeeks burgemeester Willy Segers (N-VA). "De Vlaamse overheid was al een tijdje bezig met de financiering van de camera's. Onze gemeente steunde het project. De lokale politiezone Dilbeek werd ook betrokken bij de gesprekken over de plaatsing. We merken al een verandering in het rijgedrag door de plaatsing van de trajectcontroles op de N8. Of er verdere investeringen komen? Dat zullen we in de toekomst nog bespreken. Het staat vast dat het gemeentebestuur wil inzetten op verkeersveiligheid."