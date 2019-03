Merkwaardig Sint-Annapaviljoen wordt voorlopig beschermd als monument Bart Kerckhoven

15 maart 2019

13u09 0 Sint-Genesius-Rode Het Sint-Annapaviljoen langs de Grote Hutsesteenweg in Sint-Genesius-Rode wordt voorlopig beschermd als monument. Het gebouw ziet er uit als een statige villa maar werd in de jaren vijftig gebouwd om als belangrijk knooppunt in de watervoorziening te dienen.

De installaties voor de watervoorziening in ons land zitten meestal weggestopt in betonnen constructies maar in Sint-Genesius-Rode bedachten ze in 1951 een mooiere oplossing. In het paviljoen bevindt zich de zogenaamde Sint-Annaknoop. In de Sint-Annaknoop stroomt het water van het behandelingsstation voor oppervlaktewater in Tailfer aan de Maas door en van het reservoir van Rode. Vandaar wordt het naar het netwerk voor de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening gevoerd en naar het Brusselse Gewest. Per dag stroomt er zo 105.000 kubieke meter water door.

De plannen voor de opmerkelijke gevel worden toegeschreven aan de Antwerpse architect Frans De Groodt die ook de omgeving architecturaal uittekende. Het paviljoen omvat ook een dienstwoning. Omdat het Sint-Annapaviljoen nauwelijks veranderde de voorbije zeventig jaar en dus perfect bewaard bleef is er nu beslist om het voorlopig te beschermen. Het gemeentebestuur zal nog een openbaar onderzoek organiseren.