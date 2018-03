Meerderheid wil huiszoekingswet afgeschaft zien 22 maart 2018

02u49 0 Sint-Genesius-Rode De gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode vraagt het federaal parlement om het wetsontwerp dat huiszoekingen mogelijk maakt bij mensen die illegalen huisvesten, af te wijzen. De raad wil ook dat de wet herbekeken wordt.

De Vlaamse oppositielijst Respect besloot om niet mee te stemmen. Maar ook binnen de Franstalige meerderheid van IC-GB was niet iedereen voorstander. Zo onthielden de leden van MR zich, onder wie federaal minister Sophie Wilmès. Maar volgens de Franstalige schepenen moest de gemeente wel een signaal geven. "Deze wet tast de menselijke solidariteit aan", verdedigde schepen Philippe De Vleeschouwer de motie die voorgelegd werd aan de gemeenteraad. "Dit treft Rodenaren die anderen helpen opdat ze niet onder de blote hemel zouden moeten slapen."





De leden van Respect vonden evenwel dat het niet aan de gemeenteraad is om het parlement taken te geven. "Dit is ook niet de plaats om het debat over die wet te voeren", motiveerde Tom De Spiegeleer de reden om niet mee te stemmen.





In Brussel en Wallonië hebben heel wat gemeentebesturen al een gelijkaardige motie gestemd, maar in onze streek is Rode de eerste gemeente. (BKH)