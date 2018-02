Lus tegen sluipverkeer 13 februari 2018

In Spaniënhof, Irisstraat en Lupinenstraat wordt een nieuwe maatregel getest die er het sluipverkeer moet weghalen uit de wijk. Verkeer kan er enkel in een lus door de wijk rijden. Vanuit de Zoniënwoudlaan kan er niet meer de Irisstraat ingereden worden. Voertuigen moeten via de Termeulenstraat, Spaniënhof en Irisstraat rijden. Gedurende zes maanden wordt de maatregel uitgetest en nadien wordt dan beslist of de maatregel definitief wordt. Het was na overleg met de bewoners dat het gemeentebestuur besloot om de lus uit te tekenen. (BKH)