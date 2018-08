Louisa Swaelens viert 100ste verjaardag 28 augustus 2018

Louisa Swaelens heeft haar 100ste verjaardag gevierd in De Groene Linde in Rode. Ze werd geboren in de Gehuchtstraat als vierde kind in een gezin van acht. Na een basisopleiding in het OLV trok Louisa naar Ukkel om er Frans te leren. Nadien kreeg ze een baan in het huishouden van een rijke familie uit Brussel. Op een dansavond leerde ze haar man Gustaaf Van Acker kennen. Samen kregen ze 10 kinderen. De familie breidde uit met 15 kleinkinderen, 23 achterkleinkinderen en 1 achterachterkleinkind. Het koppel hield van reizen. Zodra de kinderen het huis uit waren, reisden ze elk jaar naar Benidorm in Spanje.





(SMH)