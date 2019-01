Lokale recherche Rode ontmaskert inbreker die negen keer toeslaat in Alsemberg en Sint-Genesius-Rode Bart Kerckhoven

23 januari 2019

14u32 0 Sint-Genesius-Rode Een dertiger die eind vorig jaar in verschillende winkels en horecazaken inbrak in Sint-Genesius-Rode en Alsemberg is maandag opgepakt. Onder ander Ons Parochiehuis in Sint-Genesius-Rode en de lokalen van de Chiro in Alsemberg waren het doelwit.

De inbraken vonden plaats in de periode van 9 november tot 15 december in Sint-Genesius-Rode en Alsemberg. De lokale recherche van de politiezone Rode (Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode) startte een onderzoek en kwam op het spoor van een man die vroeger in Sint-Genesius-Rode gewoond heeft. De 34-jarige L.B. was op 7 november vorig jaar niet teruggekeerd naar de gevangenis waar hij een gevangenisstraf uitzat voor inbraken die hij pleegde tussen 2013 en 2016, ook al in Sint-Genesius-Rode en Alsemberg. De man stond al een tijdje geseind en maandag kon de politie van de zone Bergen hem inrekenen. Hij is na verhoor opnieuw opgesloten in de gevangenis van Leuze-en-Hainaut en zal zich later moeten verantwoorden voor de nieuwe feiten. Hij zou ingebroken hebben in café Ons Parochiehuis, de parochiezaal en tuincentrum Meert in Sint-Genesius-Rode en in brasserie De Pastorie, de chirolokalen, taverne Alzenbar, cultureel centrum de Meent en dansschool Pirouette in Alsemberg.