Leerlingen Onze-Lieve-Vrouwinstituut beschilderen Rode Neuzen-wagen Bart Kerckhoven

21 november 2018

12u36 1 Sint-Genesius-Rode De leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouwinstituut hebben éénvan de wagens beschilderd voor de Rode Neuzen-actie. De wagen zal geveild worden tijdens de grote slotshow van de actie op 30 november.

Lucie van Bookwidgets, Garage Michel uit Pellenberg en Art Cortens bedachten een project ten voordele van Rode Neuzen Dag waarbij ze samen met verschillende sponsors een auto ter beschikking stelden aan scholen om die dan te laten beschilderen. Het mentale welzijn van jongeren op school is dit jaar namelijk het thema van de Rode Neuzen-actie. In september werd zo een van de tien wagens geparkeerd op de speelplaats van het Onze-Lieve-Vrouwinstituut. “In de lessen plastische opvoeding werkten de leerlingen van de eerste graad aan de tekeningen”, legt leerkracht Franciska Wildenboer uit. “Maar ook leerlingen uit andere jaren leverden fantastische tekeningen in voor op de auto, allemaal in het teken van psychische problemen bij jongeren.” De auto werd in een kleur gespoten en een dertigtal leerlingen krasten hun lijntekeningen in de auto. Leerlingen van het zesde zorgden voor de laatste afwerking. Van op een afstand lijkt het een vrolijke auto, maar wie dichterbij komt ziet wat er werkelijk op de auto staat. Het gaat dan ook niet om zomaar tekeningen, de beelden zijn in de auto gekrast en zullen altijd een litteken blijven vormen. Er werden ook andere verkoopacties georganiseerd. Zo werden ‘neuzekes’ verkocht en samen met het opgehaalde sponsorgeld werd er zo al meer dan 1.500 euro ingezameld. Op 30 november vindt de slotshow van Rode Neuzen Dag plaats in het Sportpaleis. De auto’s zullen dan op de parking worden tentoongesteld en geveild.