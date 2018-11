Kameroade van Ro schenken opbrengst Bal van Ro aan Rode Kruis Bart Kerckhoven

22 november 2018

De vriendengroep ‘Kameroade van Ro’ organiseerde op 22 september organiseerde voor het eerst het ‘Bal van Ro’ in het cultureel centrum Wauterbos in Sint-Genesius-Rode. Nadien konden de vrienden een mooie cheque van 1.023 euro schenken aan de Rode Kruis-afdeling van Beersel-Rode die met die steun de mobiele werkpost verder zullen uitbouwen. De Kameroade van Ro hebben er een succesvolle fuif op zitten en kondigen daarom een tweede editie aan van het Bal van Ro in september volgend jaar. Een exacte datum wordt later nog bekendgemaakt.