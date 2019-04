K-Creation schittert op Dance Wave Competition in Alsemberg Bart Kerckhoven

08 april 2019

10u32 0 Sint-Genesius-Rode Dansschool K-Creation uit Sint-Genesius-Rode schitterde voor eigen publiek in cultureel centrum de Meent waar de kwalificatiewedstrijden voor de Dance Wave Competition voorbije zaterdag plaats vonden.

De Mini-Freakz On Stage, de Junior- Freakz On Stage en de Freakz on Stage van K-creation waren vertegenwoordigd. In de categorie ‘modern, hedendaags en jazz’ lieten de afdelingen van zich spreken. De Mini-Freakz On Stage behaalden een bronzen medaille met een choreografie van Stien Michiels. De Junior- Freakz On Stage wonnen de zilveren medaille dankzij een choreografie van Sarah Hadadia. De Freakz on Stage pakten goed met een choreografie van Lise Alexander. In de categorie ‘Urban’ wonnen de Mini-Freakz On Stage brons en de Junior- Freakz On Stage en Freakz On Stage zilver. Ook individueel stonden de leden van K-Creation er: Rosalie Maurer behaalde de eerste plaats bij Impro Modern ‘Teens’, Laïs Destrycker pakte de eerste plaats bij Impro Modern ‘Juniors’, Lina Hilal pakte de eerste plaats bij Impro Urban - Juniors en Linde Lots behaalde de eerste plaats bij Impro Urban ‘Adults’. K-Creation bereidt intussen de grote dansshow ‘In Silvis’ voor die plaats vindt op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni in de Meent in Alsemberg. Kaarten voor die show kunnen hier besteld worden. https://www.demeent.be/nl/event/4672/in-silvis