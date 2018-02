K-Creation schittert in Dance Waves Competition 22 februari 2018

Dansschool K-CREATION uit Rode heeft onlangs deelgenomen aan de Dance Waves Competition in Sabreville. Afdeling 'The Freakz on Stage' verdedigde daar de titel in de stijl Modern, Hedendaags en Jazz. En met een choreografie van Lise Alexander werd de titel opnieuw binnengehaald. De Mini-Freakz on Stage wonnen zilver in hun categorie, de Junior-Freakz on Stage brons. Voorts schreven zeventien dansers zich in voor solo-wedstrijden en hier veroverden Stien Michiels, Fenna Vannieuwerburgh en Kaat Devos een eerste plaats.





(BKH)