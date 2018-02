Jongeren gestraft voor 'jeugdzonde' in voetbalkantine 16 februari 2018

Twee jongeren zijn veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur voor een inbraak in de kantine van voetbalclub Rhodienne De Hoek. Omdat ze vermoedden dat daar wel iets te rapen viel, hadden ze op 30 april 2014 besloten daar een kijkje te nemen. En met succes, want ze konden aan de haal gaan met een laptop en 60 euro cash geld. Enkele weken later konden de twee zich opnieuw niet bedwingen. Tijdens een wandeling in Sint-Pieters-Leeuw zagen ze een quad geparkeerd staan. Ze kregen de quad aan de praat en reden ermee weg. Uiteindelijk konden de twee opgepakt worden. Het duo kreeg eerder al een werkstraf voor gelijkaardige feiten in dezelfde periode. De rechter gaf hen daarbovenop een werkstraf van 50 uur. De twee kerels bleken bij de inbraak hulp gehad te hebben van een vriendin die ook vervolgd werd. Ook een vierde man mocht het komen uitleggen. Zij kregen een werkstraf van 75 uur. (WHW)