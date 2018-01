Jongeren begingen 'jeugdzonde' in voetbalkantine 02u38 0

Twee jongeren riskeren een celstraf van 1 jaar voor een inbraak in de kantine van voetbalclub Rhodienne De Hoek. Omdat ze vermoedden dat daar wel iets te rapen viel hadden ze op 30 april 2014 besloten daar een kijkje te nemen. Met succes want ze konden aan de haal gaan met een laptop en 60 euro cash geld. Enkele weken later kregen ze in Sint-Pieters-Leeuw een quad aan de praat en reden ermee weg. Uiteindelijk konden ze opgepakt worden. Ze bleken bij de inbraak hulp gehad te hebben van een vriendin die ook vervolgd werd. Zij riskeren 8 maanden cel. "Een jeugdzonde", klonk het, "nu zijn we op het rechte pad." Uitspraak volgende maand. (WHW)