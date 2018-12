Jonge bestuurder moet wagen aan de kant laten na tweede veroordeling Tom Vierendeels

19 december 2018

14u30 1 Sint-Genesius-Rode Een jongeman die nog geen twee jaar zijn rijbewijs had werd vorig jaar op een namiddag in Sint-Genesius-Rode geflitst aan 125 kilometer per uur op een plek waar maar vijftig is toegelaten.

Ondanks hij nog een jonge bestuurder is, is het al zijn tweede dagvaarding voor de politierechtbank. “Het is duidelijk dat die man hier een vaste klant zal worden”, liet politierechter Dina Van Laethem zich ontvallen. “Ik ga hem daarom nu al een lesje leren en hij mag koning auto even aan de kant laten staan.” De bestuurder werd veroordeeld tot een geldboete, een rijverbod en het opnieuw doen van proeven.