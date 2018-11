IN BEELD: Schoolkinderen plaveien weg vol ‘vredesmozaïeken’ in Sint-Genesius-Rode Bart Kerckhoven

09 november 2018

13u11 3 Sint-Genesius-Rode Het nieuwe wegje tussen de Kerkstraat en de Gemeentehuislaan is voortaan ook een straatje waar de vredesboodschap uitgedragen wordt. De schoolkinderen van Sint-Genesius-Rode maakten mozaïeken die stuk voor stuk vrede prediken. Die mozaïeken zijn nu vereeuwigd in het wegje.

“Kinderen willen dat vliegtuigen voortaan bloemen gooien in plaats van bommen”, vertelt schepen Miguel Delacroix (IC-GB). “Maar ook een stralende wereldbol waar geen oorlog heerst is een wens. Dat zijn de beelden die onze kinderen uitkozen.”

Het wegje krijgt binnenkort een officiële naam die nog niet onthuld werd, maar het straatje werd aan de vooravond van 11 november wel al officieel ingehuldigd. Er wordt ook een tijdscapsule in de grond gestopt die dan in 2058 opnieuw opengemaakt zal worden. In de capsule zitten boodschappen van de schoolkinderen voor de jeugd die dan op de schoolbanken zal zitten. Na de inhuldiging van de vredesmozaïeken verzamelden de meer dan tweeduizend schoolkinderen nog voor een grote herdenking van de Eerste Wereldoorlog op het Dorpsplein waar teksten en gedichten werden voorgelezen maar ook gezongen werd.