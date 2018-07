Heraanleg Koningsplein start dinsdag 25 juli 2018

02u42 0 Sint-Genesius-Rode De Gehuchtstraat en de Lindestraat zullen vanaf dinsdag 31 juli afgesloten zijn ter hoogte van het Koningsplein in Sint-Genesius-Rode.

Er zal ook geen verkeer meer mogelijk zijn vanaf de Lindestraat naar de Dwarshaagstraat. Aannemer Van Hoorebeeck gaat dan aan de slag om de straten opnieuw aan te leggen en ook het pleintje opnieuw in te richten. Plaatselijk verkeer kan omrijden via de Terheydestraat, het Bronstraatje en Hof-ten-Hout. De rijrichting van Hof-ten-Hout wordt tijdelijk omgekeerd in de richting van de Eikenbosstraat. In de Lindestraat is een omleiding voorzien via de Boomgaardweg, Wauterbos en Nieuwstraat. Ook de bussen van De Lijn rijden om. De werken duren wellicht tot eind augustus. De parkings naast het plein worden verder afgewerkt en zullen in september klaar zijn.





(BKH)