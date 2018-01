Grote restafvalzak wordt duurder 02u30 0

De grijze restafvalzak van 75 liter wordt duurder in Sint-Genesius-Rode. De prijs van een zak stijgt van 1,8 euro per stuk naar 2,2 euro per stuk. In verhouding bleek die grote restafvalzak goedkoper dan de kleinere formaten van 60 en 30 liter. Omdat het schepencollege de Rodenaren toch wil aanzetten om meer en beter te sorteren is nu beslist om de prijs van de grootste zakken dus fors op te trekken. De gemeenteraad keurde de prijsverhoging intussen ook al goed. (BKH)