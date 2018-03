Graffiti-vandalen viseren N-VA'er 21 maart 2018

Vandalen hebben een muurtje aan de woning van gemeenteraadslid Jonatan Voets beklad met de boodschap 'NVA=racistes'. Voets maakt in de gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode deel uit van de Vlaamse oppositiefractie Respect en is lokaal ondervoorzitter van N-VA. Voorzitster Marijke Cortvriendt laat weten dat er klacht ingediend wordt tegen onbekenden. "Het is zo dat N-VA zeer sterke en uiteenlopende meningen uitlokt bij de mensen, maar graag roepen we toch op om deze steeds op een serene en respectvolle manier te uiten", aldus Cortvriendt. "We staan steeds open voor dialoog, maar met zulke acties valt niets te winnen. We betreuren deze actie dan ook ten zeerste." De slogan werd intussen al van het muurtje verwijderd. (BKH)