Gemeenteraadslid Bruno Stoffels (53) staat op N-VA-lijst bij de komende verkiezingen Bart Kerckhoven

05 maart 2019

Gemeenteraadslid Bruno Stoffels (53) heeft van N-VA de derde plaats bij de opvolgers voor de kamer gekregen bij de verkiezingen op 26 mei. Stoffels is lokaal lid van de fractie Engagement 1640 en zit al sinds 2006 in de gemeenteraad. Beroepshalve is hij aan de slag op het GO! Technisch Atheneum in Halle als leerkracht lichamelijke opvoeding. “Als gemeenteraadslid uit een faciliteitengemeente ben ik ervan bewust dat we onze Vlaamse identiteit moeten koesteren en herstellen in de Vlaamse Rand”, zegt Stoffels. “Streven naar een vereenvoudigd confederaal model in plaats van de huidige ingewikkelde staatsstructuur en bevoegdheden, zal ons allen vooruit helpen.”