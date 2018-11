Gemeentebestuur dreigde met boetes maar vergeet zelf wegje te onderhouden Bart Kerckhoven

15u41 1 Sint-Genesius-Rode Vorig jaar dreigde het gemeentebestuur nog met boetes als Rodenaren het onkruid voor hun deur niet zouden wieden, maar nu blijkt dat de gemeente zelf niet overal het onkruid weghaalt. Het wegje tussen de Bezembinderlaan en Bosstraat werd blijkbaar al een hele tijd niet meer onderhouden en dat was gemeenteraadslid Bruno Stoffels (Respect) opgevallen.

“Als we de mensen vragen om zelf de voetpaden proper te houden, onkruid te wieden, sneeuw te ruimen en bladeren weg te halen dan mogen ze wel verwachten dat de gemeente zelf de kleine paadjes onderhoudt”, aldus Stoffels. Op de gemeenteraad vielen schepen van Netheid Philippe De Vleeschouwer (IC-GB) en schepen van Openbare Werken Miguel Delacroix (IC-GB) uit de lucht, maar ze beloofden om uit te zoeken waarom het pas al zolang niet meer onderhouden was. Er is intussen wel goed nieuws voor de gebruikers van een ander paadje in de buurt. Op het wegje vanaf de Bosstraat naar de Zoniënwoudlaan wordt een leuning geplaatst, zodat de mensen die het paadje volgen om boodschappen te doen in het centrum minder risico lopen om er over de gladde kasseien te vallen. “We zijn er onlangs met buurtbewoners ter plaatse gaan kijken”, zegt burgemeester Pierre Rolin (IC-GB). “Het is inderdaad beter om er in te grijpen.” Wanneer de leuning zal geplaatst worden, is nog niet duidelijk.