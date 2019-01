Gemeente trakteert op muziek en drank tijdens kerstboomverbranding Bart Kerckhoven

04 januari 2019

13u43 0 Sint-Genesius-Rode De kerstboomverbranding in Sint-Genesius-Rode belooft opnieuw een echt feest te worden. Op zaterdag 12 januari wordt een groot vuur aangestoken langs de Weidestraat.

Vanaf 17 uur is iedereen welkom. Dan treedt muziekgroep The Acoustic Duo op. Er is ook straatanimatie voorzien en nadien wordt de kerstboomstapel dan in brand gestoken. De gemeente serveert die avond dan glühwein en chocomelk. De kerstboomverbranding vindt plaats tot 23 uur. Op maandag 7 en dinsdag 8 januari worden de kerstbomen opgehaald samen met de gewone GFT-ophaling. De aardkluit mag er aan blijven maar wanneer de boom in een pot gekocht werd moet die er wel afgehaald worden. De ophaling start om 7 uur ’s ochtends. Je zet de kerstboom best buiten op zondag 6 januari vanaf 20 uur.