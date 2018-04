Gemeente koopt wandelweg 06 april 2018

Het gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode heeft een lapje grond overgekocht van een koppel uit de Bosjeslaan. De strook grond die 248,77 meter lang en in totaal 844,99 vierkante meter groot is kost 5.900 euro. Zo kan het wandelwegje tussen Openluchtlaan en Bosjeslaan blijven bestaan.





De weg zelf komt niet voor in de Atlas van Buurtwegen maar wordt wel al jaren gebruikt door de bewoners. (BKH)