Geertrui Windels op OCMW-lijst 22 juni 2018

02u51 0

Voormalig schepen Geertrui Windels zal op de OCMW-lijst van Engagement 1640 opkomen in Sint-Genesius-Rode. In faciliteitengemeenten worden zowel gemeenteraads- als OCMW-leden rechtstreeks verkozen en dus worden er daar ook twee lijsten opgemaakt. Windels nam in februari vorig jaar ontslag als schepen nadat ze haar collega-schepenen van IC-GB een gebrek aan respect verweet en zelfs beschuldigde van pesterijen. Anne Sobrie volgde haar nadien op als schepen. Windels kwam in het verleden ook al op voor de OCMW-raad. Sobrie zal de lijst voor de gemeenteraad trekken. Uittredend gemeenteraadslid Ludo Debecker is daar lijstduwer.





Voor het OCMW trekt Jan Willems de lijst en zal Veerle Coenaerts lijstduwer zijn. Deze week organiseerde de opvolger van Respect een tweede praatcafé. Op basis van de gesprekken wordt een programma opgesteld. Op www.engagement1640.be kan ook een enquête ingevuld worden. (BKH)