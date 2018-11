Geen straf voor tachtiger die te snel rijdt op Eigenbrakelse Steenweg Politierechter in Halle mild voor chauffeur met blanco strafblad Bart Kerckhoven

21 november 2018

13u09 0 Sint-Genesius-Rode Een 84-jarige man uit Dworp krijgt geen straf van de Halse politierechter nadat hij vorig jaar geflitst werd aan 83 kilometer per uur in de bebouwde kom op de Eigenbrakelse Steenweg.

De rechter was mild voor de tachtiger omdat W.V. na al die jaren nog steeds een blanco strafblad had. Zijn advocaat vertelde aan rechter Dina Van Laethem dat hij zich steeds aan de snelheid houdt. “Die dag reed hij van Dworp naar Sint-Genesius-Rode om boodschappen te doen”, vertelde de advocaat. “Maar hij moest plots omrijden door werken aan een groot appartementsgebouw en dus reed hij via de Eigenbrakelse Steenweg naar Rode. Hij kende dat traject niet en dacht dat het een zone 70 was.”

De advocaat voegde er aan toe dat zijn cliënt ook wat gehaast was omdat zijn vrouw ziek was. Het koppel is binnenkort zestig jaar getrouwd en intussen neemt hij de zorgen voor haar op zich. De rechter toonde haar hart en besloot de opschorting van straf uit te spreken. Dat betekent dat de man geen straf krijgt, tenzij hij de komende tijd toch nog iets mispeuterd.