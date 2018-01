Fred Vanderlinden wuift na 25 jaar Het Kinderuur uit 26 januari 2018

Kindertheatergroep Het Kinderuur heeft na 25 jaar een nieuwe voorzitter. Fred Vanderlinden (59), die de voorstellingen van de vereniging al jaren regisseert, heeft nieuwe uitdagingen in het verschiet. "Ik ben voorzitter geworden van Het Kinderuur toen de vereniging in een dipje zat, maar ik ben zeker blij met waar we nu staan." Vanderlinden vond in David Maes (47) de geschikte opvolger. "Hij draagt Het Kinderuur in zijn hart", aldus Fred. De nieuwe voorzitter is net als zijn voorganger leerkracht. Hij woont in het huis van stichter Willem Savenberg. "Dat hadden we pas enkele jaren later door toen mijn moeder er me attent op maakte", zegt David. "Ik herinner me zelf nog hoe 'nonkel Wim' met zijn pijp op het podium verhalen vertelde. Ik hoop dat we met Het Kinderuur zoals altijd nog jaren kinderen en hun ouders kunnen blij maken met boeiende voorstellingen."





Alleen al de Sinterklaasvoorstellingen van Het Kinderuur lokken op een paar weken tijd 2.000 toeschouwers. Het Kinderuur is ook een uniek gezelschap in het theaterlandschap omdat het als enige amateurgezelschap van volwassenen specifiek voorstellingen maakt voor kinderen. Dit jaar bestaat Het Kinderuur ook 70 jaar. "Dat zullen we in het najaar vieren met een groot feest", zegt David. "Tegelijk willen we stichter Willem Savenberg eren met een mooi gedenkteken op de rotonde aan Wauterbos. Daarover praten we nog met de gemeente." (BKH)