Freakz on Stage K-Creation op bootcamp 06 april 2018

De afdeling Freakz on Stage van dansschool K-Creation dance uit Sint-Genesius-Rode is vertrokken naar Bologna om naar het idyllische Pesaro door te reizen. Zij zullen er een week op een dancebootcamp klaargestoomd worden door de dansdocenten Yves Ruth, Miraldo en Santu voor de komende grote show 'What A Wonderful Day' in cultureel centrum de Meent op 4 en 5 mei. Tickets via www.demeent.be.





(BKH)