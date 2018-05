Festival viert opening vernieuwd Dorpsplein 28 mei 2018

Het gemeentebestuur heeft de inwoners zondag op het gratis festival 'On the R(h)ode again'. Zo werd het einde van de werken gevierd op het Dorpsplein. Sinds juni vorig jaar werd een nieuwe riolering in de grond gestopt, maar kreeg ook het plein zelf een nieuw aanzicht. Voortaan is het plein verkeersvrij, maar kan iedereen wel zijn auto kwijt op een parking naast de nieuwe Proxy Delhaize. Door de aankoop van gronden naast het plein hebben kinderen er ook een extra speeltuin bij. Om het einde van de werken te vieren, konden de kinderen zich uitleven op extra attracties terwijl de oudere bezoekers genoten van optredens. De komende maanden wordt er nog verder gewerkt in de Kerkstraat, Fonteinstraat en Dorpsstraat Tegen eind dit jaar met de heraanleg van het centrum van Sint-Genesius-Rode helemaal klaar zijn.





(BKH)