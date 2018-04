Feest in Rode en vriendenkring gul voor De Poel 27 april 2018

02u32 0

Organisator Bernard Van den Heuvel van de rommelmark Feest in Rode bracht een bezoek aan de vestiging van De Poel in Sint-Genesius-Rode en had een cheque van 3.000 euro bij voor het centrum.





De mensen van de vriendenkring van De Poel deden daar zelf nog eens 2.000 euro bij zodat De Poel binnenkort 5.000 euro kan investeren in de tuin rond het gebouw. De Poel begeleidt mensen met een beperking in verschillende vestigingen. In Sint-Genesius-Rode zijn de mensen onder andere aan de slag in een keukenatelier en verpakken ze ook producten voor grote bedrijven.





(BKH)