Facebookdreigement “Ik ga een smurf vermoorden” leidt tot rechtszaak WHW

10 december 2018

13u37 0 Sint-Genesius-Rode Een 38-jarige man uit Sint-Genesius-Rode riskeert een celstraf van 8 maanden met uitstel voor het bedreigen van de politie. Op Facebook had hij geschreven ‘dat hij een smurf zou doden’.

Op 31 maart moest de politie tussenkomen toen D.V. en een vriend een misviering verstoorden. In de jaszakken van V. troffen de agenten 2 messen. Deze werden door de agenten in beslag genomen. De dertiger kon hier niet mee leven en spuwde zijn gal meermaals op sociale media. “Ik ga een smurf doden”, schreef hij begin april. Enkele dagen later kondigde hij aan ‘dat er iets zou gebeuren waarna ik er niet meer zal zijn’. Alle alarmklokken gingen af bij de politie die hem oppakte voor verhoor. Al snel bleek dat de man geen gevaarlijke extremist was. “Ik drink eigenlijk te veel. Die messen waren stukken die ik verzamelde. Toen ze werden afgenomen was ik dan ook best kwaad. Die tweede post was ook geen dreigement. Ik had toen het gevoel dat ik werd achtervolgd door jihadisten”, klonk het. Het parket vorderde een celstraf van 8 maanden met probatie-uitstel met als voorwaarde dat hij zich laat behandelen voor zijn alcoholprobleem. Uitspraak op 7 januari.