Engagement 1640 trekt naar kiezer in Sint-Genesius-Rode 14 maart 2018

02u33 0 Sint-Genesius-Rode Leden van de oppositielijst Respect zullen op 14 oktober naar de kiezer trekken met de nieuwe lijst Engagement 1640.

"Wie zich kandidaat stelt als gemeente- of OCMW-raadslid 'engageert' zich immers voor een mandaat van maatschappelijke betrokkenheid en morele verplichting tegenover alle Rodenaren ongeacht hun herkomst, geloof, thuistaal of huidskleur", klinkt het in een persbericht. "Natuurlijk is het ook mooi meegenomen dat het begrip 'engagement' ook voor anderstaligen dezelfde betekenis heeft waardoor ook zij zich door deze kandidaten 'vertegenwoordigd' voelen." Wie de lijsttrekker wordt, is nog niet bekend.





Respect behaalde bij de vorige verkiezingen acht verkozenen, waaronder een schepen in de gemeenteraad en vier verkozenen in de OCMW-raad. Lijsttrekster Geertrui Windels gaf wel haar ontslag als schepen, waardoor Anne Sobrie opnieuw een mandaat als schepen opnam.





De oppositie liet eerder al weten ook open te staan voor anderstalige kandidaten.





(BKH)