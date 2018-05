Dubbel viergeslacht bij familie D'Hooge 01 juni 2018

Ter gelegenheid van haar honderdste verjaardag ging Alice D'Hooge samen met dochter Christiane Gobert (69) uit Alsemberg, kleindochter Sofie Morsink (31) uit Heikruis en de achterkleinkinderen Alexandra (10) en Yana Devogeleer (6) in het WZC 'De Groene Linde' in Sint-Genesius-Rode op de foto. Samen vormden ze dubbel viergeslacht. Ook bij Anny Gobert, de zus van Christiane, is er een viergeslacht.





(SMH)