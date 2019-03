Derde Urban Run laat sporters Rode nieuwe en historische gebouwen ontdekken Bart Kerckhoven

19 maart 2019

17u16 0

In Sint-Genesius-Rode wordt opnieuw de Urban Run georganiseerd. De derde editie wordt op vrijdag 22 maart gelopen. Tijdens de Urban Run wordt er gelopen of gewandeld langs en door nieuwe en historische gebouwen. Het is de bedoeling dat deelnemers zo op een unieke manier de gemeente ontdekken. Het sportevenement is geschikt voor de geoefende en iets minder geoefende lopers . Zowel jong als oud kan deelnemen. Meer info over het evenement via urbanrun@sint-genesius-orde.be of op het nummer 02/380.07.75. Deelnemen kost 5 euro voor wie zich vooraf inschrijft of 8 euro voor woe ter plaatse inschrijft. De start wordt om 20 uur gegeven aan de gemeentelijke sporthal Wauterbos. Er is keuze tussen twee afstanden: 6 kilometer of 12 kilometer.