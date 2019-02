De Poel zamelt startgeld 100km-run Kom Op Tegen Kanker in met zelfgemaakte sfeerlampjes en koekjes Bart Kerckhoven

18 februari 2019

14u14 0 Sint-Genesius-Rode Vier collega’s van De Poel nemen op 24 maart deel aan de 100km-run van Kom Op Tegen Kanker en om het startgeld in te zamelen kunnen ze alvast rekenen op de cliënten van het centrum. In het houatelier in Sint-Pieters-Leeuw werden negentig sfeerlampjes gemaakt en in de bakkerij in Sint-Genesius-Rode werden honderden hartenkoekjes gebakken en verkocht op Valentijnsdag.

Het team van De Poel moet net als de andere ploegen 2.500 euro inzamelen om aan de start te staan van de 100km-run van Kom Op Tegen Kanker. “Veel van onze collega’s en cliënten weten wat kanker kan teweegbrengen en hebben dit van dichtbij meegemaakt”, klinkt het bij De Poel. “Daarom wilden onze gasten samen met enkele medewerkers van De Poel dit fundraising-project graag in handen nemen.”

In De Poel worden volwassenen met een beperking begeleidt en opgevangen. In totaal worden er tweehonderd mensen begeleid op vijf campussen in het Pajottenland en de Zennevallei.