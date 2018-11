Dansgroepen K-Creation Dance schitteren op VTM en Canvas Bart Kerckhoven

21 november 2018

13u33 0 Sint-Genesius-Rode De Junior Freakz on Stage en de Freakz on Stage van dansgroep K-Creation Dance schitteren op de nationale televisie. Vanavond zijn de Freakz on Stage te zien op VTM.

De groep neemt deel aan het VTM-programma ‘Dance as One’ en de verenigingen blaast voor de gelegenheid verzamelen in brasserie De Zwaan langs de Alsembergsesteenweg in Dworp om het programma samen te volgen. Intussen kan er ook gestemd worden voor de Junior Freakz on Stage die meedoen aan het programma ‘Dans met Hanne’ op Canvas. De jongeren hopen met Hanne De Coutere op het podium te mogen staan maar moeten daarvoor stemmen verzamelen bij het publiek. Op 15 december wordt bekengemaakt welke groep mee mag dansen met Hanne. Alle informatie is te vinden op www.k-creation.be.