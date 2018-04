Cursisten Rode Kruis krijgen brevet 19 april 2018

De afdeling Beersel-Rode van het Rode Kruis heeft onlangs brevetten uitgereikt in de gemeentelijke feestzaal in Beersel. Vijftien oud-cursisten kregen er een opfrissing van de aangeleerde materie, 46 anderen mochten een brevet in ontvangst nemen. Van die 46 cursisten zijn er momenteel acht actief bij hulpdiensten. De vrijwilligers zijn nu helemaal klaar voor de jaarlijkse stickerverkoop. De afdeling wil graag investeren in een mobiele hulppost om zo nog sneller hulp te kunnen verlenen.





(BKH)