Christushoeve kan cultuursite worden NIEUW RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN MAAKT ÉÉN EN ANDER MOGELIJK BART KERCKHOVEN

05 maart 2018

02u32 0 Sint-Genesius-Rode De Christushoeve op de Waterloosesteenweg (N5), geklasseerd als erfgoed, wordt mogelijk een culturele evenementensite. De eigenaar wil er onder meer een concertzaal en restaurant onderbrengen. Een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) maakt één en ander alvast mogelijk.

In de voorbije weken werd een openbaar onderzoek georganiseerd rond het RUP Waterloosesteenweg Zuid. Dat onderzoek is inmiddels afgerond, en nu is het wachten op een goedkeuring voor de herbestemming van een deel van de gebouwen langs die baan. "Concreet gaat het om het stukje steenweg tussen de Hoeve Blaret en de grens met Waterloo", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Philippe De Vleeschouwer (IC-GB). "De aanleiding voor dit nieuwe plan was een vreemde situatie die veertig jaar geleden ontstaan is. Toen was er al geen tankstation meer, terwijl dat op papier nog steeds mogelijk was. We zetten dat nu recht, zodat er op die plaats woningen gebouwd kunnen worden. Ook de handelszaken langs de steenweg krijgen meer mogelijkheden. Grote winkelcentra komen er niet, maar sommige panden kunnen toch wat meer uitbreiden."





Op een andere plaats wordt het aantal woningen dat gebouwd mag worden dan weer opgetrokken van twee naar vier per hectare. "Dat is vandaag nog steeds een grote oppervlakte", zegt De Vleeschouwer. "Maar grotere gronden raken moeilijker verkocht, en daarom passen we de voorschriften aan de noden van vandaag aan."





Geen Waals erfgoed

De opvallendste wijziging is evenwel de herbestemming van de Christushoeve. Dat gebouw staat sinds 2014 op de lijst van het bouwkundig erfgoed. De hoeve werd in 1848 opgenomen in het kadaster, en wordt vandaag door verhuisfirma Vierendeels gebruikt als uitvalsbasis. Een klein deel ervan staat op Waals grondgebied, en dat levert een opvallende tegenstelling op. Zo is de hoeve in Vlaanderen aangeduid als erfgoed, terwijl dat aan de andere kant van de taalgrens niet het geval is. Een probleem hoeft dat echter niet te zijn, want de eigenaar wil alles wat bewaard moet worden, ook bewaren. Bedoeling is wel om er een culturele evenementensite van te maken. Een concertzaal, een kunstgalerij, een restaurant en ook een danszaal en woningen moeten een plaats krijgen in het gebouw, dat meer dan tweeduizend vierkante meter bestrijkt.





Kleine evenementenhal

"De buurtbewoners hoeven niet bang te zijn", zegt schepen De Vleeschouwer. "Wij hebben bij de opmaak van ons plan gepolst naar de mening van buurtbewoners en de eigenaar heeft de intentie bekendgemaakt. Er is vandaag ook nog geen sprake van een bouwaanvraag. En het gaat hier ook niet over een grote evenementenhal. Naast de hoeve is er bijvoorbeeld plaats voor slechts tien tot vijftien parkeerplaatsen. We stellen ook al duidelijk dat de impact op het verkeer op de Waterloosesteenweg niet groot mag zijn. Op dit moment hebben we evenwel geen probleem met die herbestemming en daarom nemen we ze ook op in ons RUP."





De eigenaar van de hoeve was afgelopen weekend niet bereikbaar voor commentaar.