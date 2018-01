Cellist laat in ziel kijken tijdens aperitiefvoorstelling 02u29 0 Foto Mozkito Cellist Lucas Cortoos. Sint-Genesius-Rode Lucas Cortoos (25), leerkracht cello aan de Academie Orfeus in Alsemberg, treedt op zondag 14 januari op in de Boesdaalhoeve in Rode.

Elk jaar brengen leerkrachten van de academie na Nieuwjaar een concert in het gemeenschapscentrum en deze keer werd Lucas gevraagd om op het podium plaats te nemen. "Ik heb er een aperitiefvoorstelling van gemaakt", legt hij uit. "Het is dus meer dan enkel een concert. Ik zing eigen nummers, waarbij de cello mijn instrument is."





De pas 25-jarige Cortoos is nog maar sinds kort verbonden aan de Academie Orfeus en zal tijdens de aperitiefvoorstelling vertellen over de dromen, verwachtingen en hindernissen op zijn pad. Wie erbij wil zijn, kan tickets bestellen via www.deboesdaalhoeve.be. De voorstelling start om 11 uur en na het concert wordt er met een glas geklonken op het nieuwe jaar. Kaarten kosten 14 euro. (BKH)