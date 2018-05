Buurvrouw pleegt vluchtmisdrijf 31 mei 2018

02u48 0

Pech voor een vrouw die in de buurt van de Waterloosesteenweg in Sint-Genesius-Rode woonde. Ze reed de wagen van haar buurman aan op 24 juni vorig jaar maar ging dat niet meteen bij hem melden. Haar buur belde dan maar de politie.





"Een dag later ging ze wel aanbellen maar het was dus te laat", aldus haar advocaat. "Er was geen intentie om te vluchten. Ze woont in de buurt en reed zelfs na de aanrijding enkele rondjes door de wijk omdat ze vond dat de motor een raar geluid maakte. De getuige heeft dat ook bevestigd."





Politierechter Johan Van Laethem vond dat de vrouw meteen naar de politie had moeten gaan en veroordeelde haar toch voor vluchtmisdrijf. Ze kreeg een boete 1.680 euro waarvan 1.200 euro met uitstel en een rijverbod van twintig dagen dat ze mag afleggen tijdens weekends en feestdagen. (BKH)