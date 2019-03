Burgemeester Pierre Rolin (IC-GB): “Gemiddeld één vuurwerkvergunning per jaar afgeleverd” Bart Kerckhoven

13 maart 2019

15u57 1 Sint-Genesius-Rode Burgemeester Pierre Rolin krijgt amper aanvragen om vuurwerk af te steken in Sint-Genesius-Rode. Dat vertelde hij op de gemeenteraad nadat raadslid Raf Stoffels (Engagement 1640) zich afvroeg of het gemeentebestuur optrad tegen illegaal vuurwerk.

“Verschillende vuurwerkpijlen belandden op oudejaarsnacht in mijn tuin”, vertelde Stoffels. “Vuurwerk afsteken tussen de huizen is gewoon gevaarlijk. Maar ik vraag me wel af of iemand er tegen optreedt.”

Burgemeester Rolin verklaarde dat er amper mensen een vergunning aanvragen. “De voorbije zes jaren heb ik misschien zes aanvragen ontvangen”, aldus Rolin. “Dat is dus gemiddeld één per jaar en bijzonder weinig. “Optreden tegen dat illegaal vuurwerk is een zaak voor de politie. Maar de aanvragen die bij mij ingediend worden bekijk ik wel goed. Als het vuurwerk te dicht afgestoken wordt tbij de huizen dan zal ik al zeker weigeren.”