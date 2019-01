Burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) begint vol vertrouwen aan tweede termijn



Bart Kerckhoven

08 januari 2019

08u50 1

In Sint-Genesius-Rode begint burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) aan een tweede termijn als burgemeester. Tijdens de installatievergadering maandagavond reikte hij de hand naar de oppositie die zich voortaan verenigt in de lijst Engagement 1640. “Ik begin vol vertrouwen aan een nieuwe legislatuur”, zei Rolin. “Er zijn nog heel wat projecten die gerealiseerd kunnen worden en dankzij de verkiezingsprogramma’s merk ik dat we over thema’s als veiligheid, mobiliteit en milieu vaak hetzelfde denken.” Bij Engagement 1640 wilden ze in de gemeenteraad Rolin wel niet steunen als burgemeester want de bevestiging van de voordrachtsakte werd meerderheid tegen oppositie gestemd. Voor de gemeenteraadsverkiezingen werd beslist om de oproepingsbrieven in zowel het Nederlands als het Frans te sturen. De Franstalige meerderheid keurde die beslissing toen goed maar Rolin onthield zich wel. Verschillende leden van Engagement 1640 wilden zo maandagavond duidelijk stellen dat ze die beslissing, ondanks de onthouding van Rolin, niet appreciëren.