Broer Abaaoud loopt werkstraf op voor inbraak 01 juni 2018

02u49 0

Yassine Abaaoud (23), de jongere broer van Abdelhamid Abaaoud, is veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur omdat hij betrokken was bij een inbraak in Sint-Genesius-Rode, in maart 2015. Op 9 maart 2015 werd hij samen met Mohamed B. gearresteerd. De politie trof hen aan bij een Citroën Jumper die toebehoorde aan de familie Abaaoud en in de laadruimte lag een kassa die diezelfde avond gestolen was bij een inbraak. Yassine Abaaoud en Mohamed B. zijn nu voor die feiten veroordeeld tot werkstraffen van 200 uur. In mei 2016 werd Yassine Abaaoud in Marokko nog veroordeeld tot 2 jaar cel voor "rechtvaardigen van terrorisme" en "niet aanmelden van terroristische misdaden". Terwijl hij in voorlopige hechtenis zat voor de inbraak had hij immers drie telefoontjes uit Griekenland gekregen van zijn broer Abdelhamid, die hem aankondigde dat hij IS had vervoegd en een reeks aanslagen in Europa voorbereidde. Zijn broer wordt gezien als de spil in het netwerk dat achter de aanslagen van zowel Parijs en Brussel zit. (WHW)