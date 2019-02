Boete en rijverbod na aanrijden van vuilnisophalers Tom Vierendeels

04 februari 2019

17u52 0 Sint-Genesius-Rode Een man reed in februari vorig jaar twee vuilnisophalers aan in Sint-Genesius-Rode. Beide mannen raakten hierbij gewond. Hij was met zijn gsm aan het prutsen waardoor hij de vuilniswagen niet opmerkte. Bovendien bleek hij onder invloed van alcohol te rijden.

De advocaat vroeg de rechtbank bij het begin nog om een taalwijziging, maar omdat de beklaagde voor anderhalf jaar op de Seychellen verblijft, werd dit geweigerd. De beklaagde bleek 1,69 promille in het bloed te hebben. Volgens de advocaat had hij de hele nacht als standenbouwer op het Vakantiesalon in Brussel gewerkt, en was hij op weg naar huis. Toen hij even op zijn gsm bezig was, reed hij de vuilniswagen aan. De rechter veroordeelde de man tot een boete van 1.600 euro, waarvan 800 euro met uitstel en een rijverbod van drie maanden. Hij moet ook de vier proeven afleggen als de man zijn rijbewijs terug wil na die periode.