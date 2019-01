Begrafenisondernemer moet lijkwagen 45 dagen aan de kant laten na dronken rit Bart Kerckhoven

21 januari 2019

14u36 0 Sint-Genesius-Rode Een jonge begrafenisondernemer zal de lijkwagen 45 dagen aan de kant moeten laten staan want de twintiger werd in Sint-Genesius-Rode aan de kant gezet door de politie met 1,85 promille alcohol in het bloed.

De man was niet aan het werk toen hij op 11 februari vorig jaar werd gecontroleerd. Die avond was hij stap met vrienden en dronk hij verschillende gin tonics en shots sterke drank. Zijn rijbewijs werd toen al meteen voor dertig dagen ingetrokken. De chauffeur, die aan de slag is in een familiezaak in Braine-le-Chateau had wel nog een blanco strafregister maar verscheen dus vandaag voor de politierechter in Halle. De man kreeg behalve het rijverbod een boete van 1.600 waarvan 1.040 euro met uitstel en hij moet ook medische en psychologische examens afleggen. “Maar als u de volgende keer voor mij staat als u betrapt wordt zal het een alcoholslot worden”, waarschuwde politierechter Johan Van Laethem de jonge man.