Avondje Brussel op de helling door aanpassing treinaanbod Laatste trein vertrekt al om 22.17 uur in hoofdstad door GEN-werken Bart Kerckhoven

21 januari 2019

17u36 0 Sint-Genesius-Rode Wie in Brussel ’s avonds een concert meepikt tijdens de week plant maar beter zijn trip goed vooraf als hij het openbaar vervoer neemt vanuit Sint-Genesius-Rode. Sinds december vertrekt de laatste trein vanuit de hoofdstad al om 22.17 uur en dat zal door de werken aan het Gewestelijk Expresnet allicht nog jaren zo zijn. “De NMBS beseft niet hoeveel mensen hierdoor in de kou staan”, zegt reiziger Tom De Spiegeleer.

De Rodenaren die zin hadden in een avondje Brussel konden tot voor kort niet klagen over het aanbod van de NMBS. Zelfs na middernacht geraakte iedereen op weekdagen nog thuis met de laatste trein richting Sint-Genesius-Rode. Maar sinds 9 december wordt het treinverkeer op de lijn 124 beperkt omdat spoorwegbeheerder Infrabel werken uitvoert voor de uitbouw van het Gewestelijk Expresnet (GEN). Heel wat reizigers vinden het jammer dat er geen latere trein meer is vanuit de hoofdstad naar Sint-Genesius-Rode. “Wie nu naar een culturele activiteit gaat moet al goed nadenken om nog thuis te geraken”, weet Tom De Spiegeleer die niet alleen pendelt naar Brussel voor het werk maar ook daar buiten de trein neemt. Heel wat optredens of voorstellingen zijn pas gedaan om 22.30 uur. Concertzalen zoals de AB benadrukken zelfs dat evenementen net zo vroeg eindigen zodat iedereen nog met de trein naar huis kan. Maar wie in Sint-Genesius-Rode woont moet dus al om 21.30 weglopen om nog een trein te halen.”

NMBS-woordvoerder Bart Crols verwijst naar het persbericht dat de spoormaatschappij verspreidde in december. “De NMBS is zich zeer goed bewust van de impact op haar reizigers, een impact die zij uiteraard ten zeerste betreurt”, aldus Crols. In dat persbericht stelt de NMBS dat reizigers gebruik kunnen maken van bussen van TEC en MIVB om thuis te geraken maar die rijden niet tot in Sint-Genesius-Rode. “Ik heb via de routeplanner van de NMBS de test gedaan”, zegt De Spiegeleer. “Ik moet de trein nemen tot Halle en dan een bus van De Lijn terug nemen naar Sint-Genesius-Rode. Dat is absurd. Mijn abonnement is niet eens geldig tot Halle. Dit betekent dat elke verplaatsing duurder zal zijn. Net nu iedereen klimaatbewuster wordt kunnen we bijna niet anders meer dan de wagen naar de hoofdstad te nemen omdat we ’s avonds niet meer thuis geraken. Wie alleen kan rekenen op openbaar vervoer kan nog een taxi bestellen maar die kost 40 euro. Zo wordt een avondje Brussel wel heel duur. Ik heb kaarten voor voorstellingen in de AB, het Kaaitheater en de KVS. Dat zijn allemaal zalen die heel wat publiek trekken en die wellicht ook zullen voelen dat er minder volk komt opdagen omdat het treinaanbod beperkter is.”

De Spiegeleer vraagt zich af of de NMBS beseft hoe groot de impact is. “Op die laatste trein zitten wel degelijk veel mensen”, weet De Spiegeleer. “Ook de inwoners van Vorst, Ukkel en Linkebeek ondervinden hetzelfde probleem want hun stations liggen op die lijn. Ik vraag me af waarom die werken zo vroeg op de avond moeten starten. Zou het allemaal zo een groot verschil maken als de werf een uur later wordt opgestart? Ik hoop dat er nog een aanpassing van het aanbod kan komen want ik vermoed dat nog heel wat mensen vreemd zullen opkijken als ze na hun avond in Brussel moeten vaststellen dat de laatste trein is vertrokken.” De NMBS stelt dat de beperking in het aanbod nog tot 2025 zal duren.