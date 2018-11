Arrogante inbreker moet vijftien maanden brommen WHW

05 november 2018

12u57 0 Sint-Genesius-Rode Hoewel hij hardnekkig bleef ontkennen, heeft een twintiger toch vijftien maanden cel gekregen voor een inbraak in een bedrijf.

In de nacht van 10 op 11 mei kregen de hulpdiensten een ongeruste dame uit Sint-Genesius-Rode aan de lijn. Zij had een wagen met Nederlandse nummerplaten traag voorbij zien rijden. Toen de agenten ter plaatse kwamen, troffen ze de bewuste wagen leeg aan. Hoewel ‘leeg’... In het voertuig lagen tangen en moersleutels — inbrekersmateriaal, dus. Even later kon ook de bestuurder opgepakt worden, waarna die een nachtje in de cel mocht doorbrengen, in afwachting van mogelijke inbraakmeldingen.

Een melding volgde daags erna. De zaakvoerder van een bedrijf in de buurt liet weten dat er kettingzagen gestolen werden. Die bleken in de buurt van de firma op de grond te liggen, niet ver van waar de wagen van de beklaagde geparkeerd stond.

“Hij had geen enkele uitleg voor zijn aanwezigheid daar”, aldus het parket. “Bovendien had hij inbrekersmateriaal bij zich. Hij werkte ook helemaal niet mee aan het onderzoek. Zo viel hij op door zijn arrogante houding tijdens zijn ondervraging.”

In de rechtbank vertelde de beklaagde dat hij een vriend naar de luchthaven gebracht had, en dat hij vervolgens huiswaarts wilde rijden via een binnenweg. “Maar de beklaagde is volledig onbetrouwbaar”, aldus de rechter. “Een vriend midden in de nacht naar de luchthaven brengen, is al merkwaardig. En die ‘binnenweg’ al helemaal, gezien het eerder een omweg was.”