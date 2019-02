Arbeiders Rodea houden straten Sint-Genesius-Rode proper met nieuwe machine Bart Kerckhoven

20 februari 2019

15u20

De arbeiders van de beschutte werkplaats Rodea hebben een nieuw wapen in de strijd tegen het vuil in de straten van Sint-Genesius-Rode. Sinds kort gaan ze op pad met een zogenaamde ‘Glutton’. Die elektrische reinigingsmachine wordt dagelijks ingezet en bediend door werknemer Francis. Het toestel is geluidsarm en milieuvriendelijk en er wordt ook heel wat tijd bespaard. De mensen van Rodea worden al enkele jaren ingeschakeld om de straten in Sint-Genesius-Rode proper te houden. Behalve Francis en zijn reinigingsmachine zijn er nog twee andere arbeiders die elke dag rondrijden met een borstelveegmachine van de gemeente. Wie de mannen wil meehelpen zorgt er best voor dat hij alle afval in de vuilnisbak gooit. Tijdens de herfst worden bovendien ook nog eens alle twaalf straatvegers ingezet om afgevallen bladeren op te ruimen.